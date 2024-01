Stand: 18.01.2024 09:30 Uhr Börgerschop över Geheemdrepen in Potsdam

Millionen Minschen ut Düütschland afschuven? Över düssen Plaan weern AfD-Funkschonlärslüüd un Neonazis op dat Geheemdrepen in Potsdam an’t Diskereren. -Düt heemlich Drepen hett en grote Debatt utlööst, ok in de Hamborgsche Börgerschop. SPD, Gröne un Linke wüllt, dat een de AfD verbeden deit. De CDU Hamborg sä, dat Drepen in Potsdam weer man eenfach blots wedderwardig, man se säen ok, de Partei to verbeden, dat wöör verkehrt ween. De AfD sülvst süht sik as en Opper un höllt de anner Parteien vör, se wöörn gegen dat egen Volk regeren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch