Stand: 17.01.2024 09:30 Uhr To wenig Kinnerdokters

In den Hamborger Oosten gifft dat to wenig Kinnerdokter-Praxen. Dat schall sik ännern – de Verenigen vun de Kassendokters warvt mit 35.000 Euro Toschuss för en ne’e Praxis in Billsteed. Un dat Bezirksamt will dorbi hölpen, passliche Rüüm to finnen. In de Neegde vun’t Billsteed-Center will en Kinnerdokter sien Praxis dichtmaken, he schrifft siet lange Tiet rode Tallen.

