Stand: 16.01.2024 09:30 Uhr Ne’e Schoolsenatersch

Ksenija Bekeris warrt Hamborgs ne’e Schoolsenatersch. De SPD-Politikersch un Beropschool-Lehrerin övernimmt morgen dat Amt vun Ties Rabe. He nümmt nah 13 Johren sien Hoot wegen sien Gesundheit. Löövt warrt Bekeris ok vun de Grönen. De Opposischoon meent, se mutt wat gegen Stress in de School doon un dorgegen, dat de Ünnericht utfallt. Bavento schull se mehr mit Schölers, Öllern un Verbänn schnacken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch