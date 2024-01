Stand: 16.01.2024 09:30 Uhr Groot- un Butenhannel geiht dat leger

De wirtschopliche Laag in Hamborg sien Groot- un Butenhannel is noch mal ornlich wat leger worrn. Bi en Ümfraag vun’n Branchenverband AGA is rutsuert, dat de Ümsatz in’t letzte Quartal üm bummelig 5 Perzent daalgahn weer. Meist jüst so süht dat in annere noordüütsche Bunnslänner ut. Meist dree Veertel vun de Firmen seggt, dat jümehre Kosten denn ok noch na baven gahn sünd – besünners bi de Energie.

