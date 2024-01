Stand: 12.01.2024 09:30 Uhr Gefährlichere Schippfohrt

Alltohoop is de Hannelsschipperee gefährlicher worrn – ok wegen mehr Angrepen vun Piraten. So as de Internatschonale Schippfohrtskamer dat seggt, geev dat in dat verleden Johr hunnerttwintig Överfäll op Scheep. Meist achtig Gieseln harrn de Piraten nahmen, dubbelt so veel as in dat Johr tovör. Vör allen Dingen gefährlich is de Küst vun Westafrika un de See rund üm Singapur.

