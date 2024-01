Stand: 06.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Verdreeglich Johrsoptakt

In Hamborg güng dat ne’e Johr 2024 verdreeglich un utlaten los. An’n 1. Januar - Manndag düsse Week – töög de Polizei Bilanz: In’e ganzen Stadt weer fiert un böllert worrn, aver allens in allen is nix Slimms passeert. Un dat Hamborger Neejohrsbaby kööm glieks dubbelt: twee Jungs – Tweeschens.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

