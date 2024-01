Stand: 06.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: HVV Prepaid Kort foorts utverköfft

Dor weer ne ganze Reeg Lüüd gnadderig: De Prepaid Kort för Busfohrgäst weer foorts utverköfft. Se is jüst eerst mit Johrsbeginn rutkamen, wieldat in Hamborg in HVV-Bussen nicht mehr bor betahlt warrn kann. De HVV üter sik Dunnersdag düsse Week un sä, een schull jüm dat nasehn un hett noch mal nalevert. Un schull de Betahlkort hier un dor utverköfft ween, wull de HVV kulant ween.

