Stand: 05.01.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Un dor maakt de Winter nu wedder dat, wat de Winter nu mal goot kann: Dat is koolt un he lett dat sneen. Un dat Ganze bi opstunns null Graad in Fuhlsbüddel. Hüüt Namiddag kann dat ok Sneeregen geven. An’t Wekenenn warrt dat denn ’n beten wat weniger, aver köhler. Morgen liegt de Temperaturen noch bi üm un bi null Graad un in’e Nacht to’n Sünndag hen geiht dat denn rünner op üm un bi minus veer Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch