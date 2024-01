Stand: 04.01.2024 09:30 Uhr Hoochwaterlaag in Noorddüütschland

Dat sünd gode Narichten för de Minschen, de vun't Hoochwater drapen sünd. Jüst even hebbt se de Wohrschau vör Duerregen in Noorddüütschland ophaven. Liekers blifft de Laag in Neddersassen eernst. Na veel Regen in de Nacht - sünnerlich in Ollenborg - blifft dat keddelig. Tominnst is de Pegel vun de Hunte nich noch wieder anstegen. Mobile Dieken schuult de Stadt.

Wat de Behöörd seggt, gifft dat in Hamborg poor Steden, dor kunn‘t to Överswemmens kamen. To't Bispeel an Arms vun de Alster. Man folgens de Füerwehr is allens ünner Kuntrull.

