Stand: 04.01.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor kümmt jümmer noch wat vun baven rünner, man ut Regen warrt nu Sneeregen un later sogor Snee bi bet to veer Graad un dullen Wind.

Morgen hebbt wi denn vele Wulken, wedder Snee un Sneeregen bi blots noch bet to een Graad. Dor mööt ji denn ok oppassen, kann fix glatt warrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch