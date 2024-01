Stand: 03.01.2024 09:30 Uhr Hoochwater stiggt wieder an

Vunwegen den Duerregen stiegt de Pegelstänn in de Hoochwaterrebeden in Neddersassen wieder an. Sünnerlich leeg süht dat in Ollnborg an de Hunte ut. To den Regen, de nich ophören deit, kaamt siet de Nacht noch Stormböen dorto. Dordör kunnen Bööm an de dörweekten Dieken mit Wutteln rutreten warrn. Dat wörr bedüden, dat de Dieken noch mehr in Gefohr sünd.

