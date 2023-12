Stand: 30.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Füer in Rodenboom

De eerste Wiehnachtsdag an’n Maandag düsse Week güng för de Füerwehr Hamborg glieks mit en groten Insatz los. 50 Lüüd mussen en Brand in en Mehrfamilienhuus in den Stadtdeel Rodenboom dootmaken. Dorbi keem een Mann mit swore Verbrennens na’t Krankenhuus hen. Wat dat heet, hett dat woll en Verpuffen in en Deko-Kamin geven un den Brand utlööst.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

