Düsse Week: Womööglich wedder Streiks bi Hoochbahn

Keen Bussen, keen U-Bahnen – dat kunn to’t Anfang vun’t Johr wedder in Hamborg passeren. Denn warrt bi de Hoochbahn wedder över de Tarifen snackt. Wat an’n Freedag düsse Week to hören weer, hett Verdi siene Liddmaten al mal op en Arbeitskampf instellt. Man de Warkschop verlang nich mehr Geld, se verlang weniger Last för de Mitarbeiders. Un twoors dörch weniger Arbeitstiet un mehr Urlaub.

