Stand: 29.12.2023 09:30 Uhr Wat passeert bi Insolvenz vun Prime Selection?

De Stadt Hamborg lett sik nich ut de Roh bringen. Dat geiht üm de Pleite vun de Signa-Dochter Prime Selection. De boot to't Bispeel den Elvtower mit. De Behöörd för Stadtentwickeln seggt, se kiekt sik de Saak dor nipp un nau an. De Signa-Prime-Selection kann twoors Reken nich betahlen, man se will wieder arbeiden. Bi en Insolvenz will se, wat se seggt, mit de Geschäften in Egenregie wiedermaken.

