Stand: 28.12.2023 09:30 Uhr Harte Oplagen för Silvesterböllers

För Silvesterböllers in Hamborg gellt dütmal strengere Oplagen as betto. An'n Hauptbahnhoff dröff een keen Böllers, Raketen oder Füerwarkskörpers bi sik hebben. Dat hett de Bunnspolizei so fastleggt. Düsse Regel gellt Silvester vunaf nameddags Klock dree bet to'n eersten Januaarmorgen. Vundaag geiht dat Verköpen vun Böllers los un de Hannel hööpt, he kann düchtig wat innehmen. Verleden Johr geev dat en Rekordümsatz vun 180 Millionen Euro.

