Stand: 27.12.2023 09:30 Uhr Boarbeiden in Steilshoop

In Steilshoop warrt noch masse boot warrn. In poor Johr sall dor en ne'et Zentrum mööglichst masse Minschen anlocken. Dorför sall en Inkoopzentrum moderner maakt warrn un dor noch mehr Wahnungen hen. Un denn steiht ja ok noch de Bo un de U-Bahn-Linie 5 an. För de warrt woll al in't Fröhjohr Leitens in de Gründgensstraat verleggt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.12.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch