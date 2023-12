Stand: 18.12.2023 09:30 Uhr Hunnengesett op’n Kieker

Dat Hunnengesett in Hamborg schall överarbeidt warrn. Dat tominnst verlangt de CDU. Betto sünd welk Rassen dör dat Gesett as gefährlich antosehn. De CDU finnt, dat een dor noch mal op kieken mutt. Anner Bunnslänner so as Neddersassen nehmt de Lüüd in’e Plicht, de den Hund hollen doot. Wokeen sik en Hund anschaffen deit, de mutt en Test bestahn. Wat dat ok för Hamborg en Opschoon is, dat will de CDU nu nakieken laten.

