Stand: 15.12.2023 09:30 Uhr Nadragshuushoolt 2024

De Bunnshuushoolt 2024 is siet en poor Daag beslaten. An’n Vörmiddag stimmt de Bunnsdag över den Nadragshuushoolt af. En Oordeel vun’t Verfatensgericht harr den regulären Etat to bleiern bröcht. De Bund dörv de Nootlagenkrediten nich för anner Johren trüchleggen. Nu mutt en natschonale Nootlaag utropen warrn. Blots denn dörv de Regeren de Schullenbrems utsetten un de Krediten in den Huushoolt rinschrieven.

