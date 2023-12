Stand: 15.12.2023 09:30 Uhr „Hand in Hand för Noorddüütschland“

Grote NDR-Spennendag vundaag bi „Hand in Hand för Noorddüütschland“: Dat Motto düt Johr „Beter tohoop“ – dat geiht üm Minschen mit Behinnern. Stütt kriggt de Levenshölp, de 1960 ehren eersten Lannsverband hier in Hamborg grünnt hett. Mitarbeiders vun’n NDR un prominente Lüüd nehmt vundaag Jo Spennen an’t Telefon an. Opstünns sünd al een Million 109.000 Euro tohoopkamen. All Infos to de NDR Spennenakschoon finnt Ji ok ünner ndr.de/hamburg un in de NDR Hamborg App.

