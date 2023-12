Stand: 14.12.2023 09:30 Uhr Snacken över Huusholt

Weertschopsenatersch Melanie Leonhard steiht jümmer nocht achter den Havendeal mit MSC. De vörmalige Baas vun den Ünnernehmensverband Haven Hamborg Gunther Bonz hett den Senaat vörhollen, de verköff de Delen vun de HHLA düütlich ünner Weert. De SPD-Politikersch will dor nix vun weten. Se seggt: Se hebbt den Weert vun de HHLA na en Oort un Wies bereekt, de överall begäng is. De Swiezer Rederee will meist de Hälft vun den städt’schen Havenbedriever köpen.

