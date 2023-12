Stand: 14.12.2023 09:30 Uhr Snacken över Huusholt

Dat op wat sik de Ampel-Koalitschoon bi’n Huusholt eenigt hett, dat wirkt sik ok op Hamborger Projekten ut. Wat för welk dat drepen warrt, dat steiht noch nich fast. Finanzsenater Andreas Dressel süht tominnst de groten Projekten gegen den Klimawannel as sekert an. To't Bispeel dat Herstellen vun Waterstoff in Moorborg. Un de FDP is tofreden, wat dat Körten angeiht, dat dor nüms över dat Utboen vun U- un S-Bahn snacken deit. De CDU harr lever weniger utgeven un nich de Börgerslüüd belast.

