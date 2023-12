Stand: 13.12.2023 10:15 Uhr Hüer ward hoeger

In Hamborg moet nu mehr as tweehunnertdusend Huusholte dormit reken, dat ehr Hüer na baven geiht. So meent dat de Hamborger Mietervereen. In’n Snitt kost‘ de Hüer knapp teihn Euro op’n Kwadratmeter. De ne’e Hüer-Spegel seggt, binnen twee Johrn kost‘ de Hüer in Snitt 5,8 Perßent mehr. De Oppositschoon seggt, de Senaat bo’t nich noog Wahnungen.

