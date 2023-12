Stand: 06.12.2023 09:30 Uhr Huusholt noch nich seker

Bi’t ne’e Krisendrapen in’t Kanzleramt güstern Avend sünd se sik wedder nich eens worrn. SPD, Gröne un FDP hebbt sik ümmer noch in de Hoor över den Huusholts-Plaan för dat tokamen Johr. Un dormit geiht de Schangs daal, dat se em noch beslüten doot, bevor dat Johr to Enn geiht. FDP-Finanzminister Christian Lindner sä to’n Bayrischen Rundfunk, dat he ok Subvenschonen för de Klimaschuul strieken will.

