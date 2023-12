Stand: 04.12.2023 00:00 Uhr Eerst Bo-Arbeiden, denn S-Bahn-Maleschen

Na een Maand Bo-Tiet op de S-Bahnstreck is de Hamborger Citytunnel siet hüüt fröh wedder op. Man liekers föhrt dor jümmer noch nich all Töög as normaal dör den Tunnel - de Bahn hett mellt, dat geev en Signaalstörung op de Streck. Dorüm is de S2 utfullen un ok de S3 un S11 sünd behinnert worrn. Middewiel löppt de Technik aver wedder, man bet all Töög wedder dör den City-Tunnel föhren köönt, dat warrt noch en beten duern.

