Stand: 02.12.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Uurdeel wegen sexuelle Gewalt

In’n Septembermaand 2020 is en föffteihn Johr ole Deern in’n Stadtpark vun mehre junge Keerls sexuell Gewalt andoon worrn. Dingsdag düsse Week nu hett dat Lannsgericht sien Uurdeel gegen de negenteihn bet dreeuntwintig Johr olen Mannslüüd snackt hatt. Acht Lüüd vun jüm hebbt en Straaf op Bewähren kregen, en negenteihn Johr ole Keerl mutt twee Johr un negen Maand lang in’t Kaschott un de teihnte vun jüm is freesnackt worrn. Alltohoop höör sik dat Gericht in de ganze Tiet vun den Perzess sössunnegentig Tügen un mehre Fachlüüd an.

Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

