Stand: 24.11.2023 09:30 Uhr Parteidag vun de Grönen

Wokeen schall de Gröne Partei in Tokunft vörstahn? De Wahl vun en Parteivörstand steiht vundaag ganz baven op’n Programm op den Bunnsparteidag vun de Grönen in Karlsroh. He geiht in düsse Minuten los. De Parteivörsitters Ricarda Lang un Omid Nouripour stellt sik wedder to Wahl. Besünners geiht dat bi den Parteidag üm de Kries vun’n Huusholt. Morgen wüllt de 825 Delegeerten ok över dat Thema Migraschoon snacken.

