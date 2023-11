Stand: 24.11.2023 09:30 Uhr St. Pauli Maatschop

De FC St. Pauli will en Maatshop – also en Genossenschop - grünnen, üm Geld rintoholen. Dat hett de Präsident Oke Göttlich güstern Avend op en Versammeln vun de Liddmaten künnig maakt. Fans köönt in’t tokamen Johr Andele an’n Vereen köpen. So bruukt St. Pauli kenen groten Investor. De Achtergrund is, dat de Footballtweitligist meist 5 Millionen Euro Verlust maakt hett.

