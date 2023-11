Stand: 22.11.2023 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Jichtenswann kriegt wi vundaag ok nochmal kort de Sünn to sehn. Liekers hebbt wi mit bet to fief Graad al mal de eersten Grog-Temperaturen. Dorto kümmt en mauen Wind ut Süüd bet Süüdoost. De warrt to’n Avend hen ok noch richtig frisch.

Düütlich warmer is dat denn morgen wedder mit bet to 12 Graad, man ok mit Regen un dullen Wind ut West.

