Stand: 17.11.2023 09:30 Uhr Na de Klimafond-Klaag noch en Klaag?

Na de Klimafond-Klaag, mit de se dörkamen sünd, dor lett de Union nu noch en Klaag nakieken. Dorbi geiht dat üm den Putt mi Geld, ut den de Bunnsregeren to’t Bispeel de Energiepriesbrems betahlen deit. De Böverste vun’e Unions-Frakschoon Friedrich Merz sä in dat ZDF, dat he laatstens övernächste Week weten dä, wat dor bi dat Nakieken bi rutsuert is. Denn will he seggen, wat he ok dor in düsse Saak na Karlsruhe hengahn deit un dat Bunnsverfatensgericht op kieken lett oder nich.

