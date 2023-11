Stand: 15.11.2023 09:30 Uhr Ne’e Hamborger Bewarven för Olympia?

Schull sik Hamborg nochmal wedder för Olympia bewarven? Ja – seggt tominnst de Liddmaten vun den Hamborger Sportbund. Mehr as 97 Perzent hebbt sik an’n Avend dorför utspraken. De Sportverenen wüllt vun den Senat, dat he en Afsichtsverkloren ünnerschrifft. De is nödig, dat Hamborg bi den Düütschen Olympischen Sportbund wieder as möögliche Kandidat för Olympia op de List steiht. Twee grote Ünnerscheden gifft dat to de fröheren Plaans: Dat schall nich so düer warrn un Hamborg wörr Olympia nich alleen utrichten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch