Diskuschoon na Krawall bi Footballspeel

15 Football-Fans un 17 Schandarms, de an’t Lief to Schaden kamen sünd: De Krawall bi’t St. Pauli Speel to Huus gegen Hannover hett en ole Diskuschoon wedder anfüert: Schüllt Footballverenen de Kosten för Polizeiinsätz bi Footballspelen betahlen, oder nich? Dat verlangt de Düütsche Polizeiwarkschop nu tominnst wedder. De FC St. Pauli is dorgegen un seggt, denn müssen Verenen, na de en Barg Fans vun anner Clubs henkaamt, jümmers mehr betahlen as anner Verenen.

