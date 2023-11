Stand: 06.11.2023 09:30 Uhr Flooghaven löppt wedder

Nadem dat mit de Geiselnahm to Enn gahn is, löppt dat an’n Hamborger Airport allns wedder meist normaal. Mehr as 300 Flegers, de losflegen un ankamen doot, sünd plaant. Alltohoop is de Flooghaven Fuhlsbüddel mehr as 20 Stunnen to west. Un mehr as 900 Polizisten weren dor ingang. De 35 Johr ole Mann, de sien lütte Dochter as Geisel nahmen harr, hett sik an laten Sünndag Namiddag fastnehmen latten, ahn gegenan to gahn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 06.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch