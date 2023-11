Stand: 02.11.2023 10:15 Uhr Polizei öwt Insatz

Groot Öven bi de Bunnspolizei in Hamborg. Een Johr vör de Football-Europa-Mesterschopp proovt Beamte ut Meckelborg-Vörpommern un Hamborg tohhoop den Eernstfall: Twee Football-Fan-Koppels sünd op den Weg na dat Speel, un staht kort dorvör, dat se openanner drepen. De Polizei schall dat afwehren. Dat Öven vun düssen Fall fangt Klock teihn an’n Bohnhoff Bardörp an; een S-Bohn buten de Reeg föhrt denn na Stellingen; dor warrt en Marsch vun Fans to dat Vulkspark-Stadion naspeelt. To Enn sien schall dat allens bi Klock twee an’n Nameddag rüm.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch