Stand: 02.11.2023 10:15 Uhr DFB-Pokaal

Sensatschon bi den DFB-Pokaal! Dor hett de 1. FC Saarbrücken den Rekordsieger Bayern München in de tweet Runn ut den Wettstriet rutsmeten. Saarbrücken sitt in de 3. Liga deep ünnen in den Tabellenkeller, man se hebbt den Düütschen Mester mit Twee to Een afleddert. Un twors in de letzt Minut. Dat Toor, mit wat se wunnen hebbt, hebbt se kort vör Enn vun de Nahspeeltied schoten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.11.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch