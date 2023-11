Stand: 01.11.2023 09:30 Uhr Junge Lüüd un Sücht in Hamborg

Na wat sünd junge Lüüd in Hamborg faken süchtig? Dat hett de Hamborgische Lannssteed för Suchtfragen ünnersöcht. Den Bericht hett NDR 90,3 vörliggen. Rutsuert is bi de Ünnersöken, dat junge Lüüd to veel in’t Nett surfen doot. Süchtig sünd Jungs un ok Deerns man ok dorna, dat best ut jümehren Lief to maken. Alkohol un Zigaretten konsumeert junge Lüüd düütlich weniger as noch vör en poor Johren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.11.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch