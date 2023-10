Stand: 30.10.2023 09:30 Uhr Football

De FC St. Pauli un de HSV, de speelt morgen in’n DFB-Pokaal. Schalke is to Besöök an’t Millerntor. Üm Klock söss an’n Avend geiht dat los. De HSV, de traineert vundaag noch in Hamborg. Morgen mööt se denn na Bielefeld. Üm veerdel för negen an’n Avend geiht dor dat Speel los.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch