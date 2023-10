Stand: 28.10.2023 00:00 Uhr Düsse Week: Maleschen mit den Elvtower

In de Havencity is de Bo vun den 245 Meter hogen Elvtower woll eerstmal stoppt. Dat is güstern, an’n Freedag vördag kamen. Dorachter stickt, dat Rekens an de bedeligten Boünnernehmen nich betahlt worrn sünd. Nu hett de Bokonzern Lupp de Arbeiden instellt. Lupp is tostännig för den Rohbo vun dat Hoochhuus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch