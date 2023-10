Stand: 27.10.2023 09:30 Uhr Amokloop in de USA

In de USA söökt se jümmers noch na den Mann, de güstern Amok lopen un dorna unneiht is. He harr in Lewiston in den Bunnsstaat Maine 18 Minschen dootschaten. In de hele Region gellt de Buten-de-Reeg-Tostand. Söken doot se na en 40 Johr olen Reserv-Suldat. Wat Medien berichten doot, is he woll psychisch krank.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch