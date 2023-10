Stand: 26.10.2023 09:30 Uhr Johnson Vörsitter vun't US-Repräsentantenhuus

Mike Johnson vun de Republikaners is de ne'e Vörsitter vun't US-Repräsentantenhuus. Dat is dat drütthögst Amt in'n Staat. Johnson is eenunföfftig Johr oolt un tellt to de Ünnerstütters vun Ex-Präsident Donald Trump. To'n Bispeel süht he dat nich so, dat Trump de Wahl in't Johr 2020 verloren hett. Vör Johnson weren drei anner Kandidaten vun de Republikaners för dat Amt nich wählt worrn. Mit de Wahl vun Johnson kann dat Repräsentantenhuus nu wedder arbeiden.

