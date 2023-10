Stand: 12.10.2023 09:30 Uhr Börgerschop över Migranten

Masse Freewillingendeensten fallt weg un Migranten kriggt nich mehr so faken Raat. Dat plaant de Bunnsregeren un kriggt dorför düchtig Wind vun vörn. De Parteien vun de Börgerschop krittelt an de Plaans vun de Ampel-Koalitschoon. De CDU sä, dor warrt bannig dull wat streken un dat in all Berieken. De Linke nöömt de Plaans mall un de SPD meent, dat is Gift för de Wirtschop.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch