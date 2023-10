Stand: 06.10.2023 09:30 Uhr Gresige Angreep op de Ukrain

Dat weer een vun de gresigsten Angrepen siet Anfang vun den russischen Angreepskrieg: As Russland güstern de Region Charkiw beschaten hett, sünd mehr as 50 Minschen dootmaakt worrn. De EU-Butenbeopragde Josep Borrell verdamm düsen gruligen Angreep op Minschen, de unschüllig sünd. Börgerslüüd mit Afsicht to attackeren, dat weer en Kriegsverbreken. Ähnlich bekrittel dat UN-Generalsekretär António Guterres. Düütschland will de Ukrain noch en Flugafwehrsystem vun de Oort Patriot levern.

