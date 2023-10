Stand: 05.10.2023 10:15 Uhr Gegenwind för HHLA-Verkoop

Wat bringt de Hannel twüschen HHLA un de Reederee MSC för den Hamborger Hoben? Nix, wat good is, wohrschugt de CDU, nadem de Senaat op Nafraag vun de Oppositschonspartei nu miehr doröver seggt hett, wat dor allens uthannelt worden is. De CDU bekrittelt, dat dat överhaupt noch keen Plaan gifft, woans dat mit de Geldgevers vun MSC nipp un nau utsehn schull. Doröver rut höllt de CDU den Verkoop-Pries vun üm un bi tweehunnertdörtig Millionen Euro för veel to billig. Wirtschappsenatersch Melanie Leonhard meent man jümmers noch: MSC ward den Hoben Stütt geven un Arbeidsteeden erholen.

