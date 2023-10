Stand: 02.10.2023 09:30 Uhr Basketball

De Hamborg Towers hebbt fix wat op de Mütz kregen. De Bunnsliga-Basketballers hebbt vör 3.100 Fans in'n Willemsborger Inselpark nu nich jüst jemehr Best geven. Gegen Würzborg stunn dat an't Enn 58 to 88. Middeweken steiht dat nächste Speel för de Hamborgers an. Bi'n Europapokal in Lettland speelt se gegen en Topteam ut de Ukrain.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.10.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch