Stand: 27.09.2023 09:30 Uhr Bornplatzsynagoog

Dat is en histor’sche Begevenheit: Vundaag schall de Jüd’sche Gemeind in Hamborg dat Grundstück vun de Bornplatzsynagoog torüch kriegen. En Andraag dorto wüllt de SPD, Gröne, CDU un Linke all totoop beslüten. Aktuell forscht dat Archäologische Museum op den Joseph-Carlebach-Platz in’t Grinnelviddel na Resten vun de ole Synagoog. Se weer 1938 vun de Naschonaalsozialisten in Brand sett worrn. För den plaanten Wedderopbo vun de Bornplatzsynagoog schall dütt Johr noch en Architektur Wettbewarv losgahn.

