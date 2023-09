Woans kaamt mehr ne'e Immobilien tostannen?

De Präsident vun den Spitzenverband vun de Wahnungsweertschop, Axel Gedaschko, de will, dat Bo-Andrääg gauer genehmigt warrn schüllt. Dor müss nu en Wumms her, de fix wirken deit, sä de fröhere Hamborger Weertschopssenater in de ARD-Tagesthemen. De Bunnsregeern, de will nu Familien mehr föddern, de en Immobilie köpen wüllt. Un de Hamborger Senatersch för't Entwickeln vun de Stadt, Karen Pein, de geiht dorvun ut, dat sowat för't Boen vun Wahnungen Wind vun achtern bringt, un se seggt, dat weer dat richtige Signaal an de Bo-Industrie.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch