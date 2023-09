Stand: 23.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Senaat seggt, wat de U5 kösten warrt

Dingsdag düsse Week is veel wat över snackt worrn, wat de ne’e U-Bahnlinje 5 kösten warrt. Hamborgs Senaat rekent alltohoop mit 14 bet 16,5 Milliarden Euro. Dat is bi en Gootachten vun’e Hoochbahn bi rutsuert. Dat Geld för den Bo schall to 75 Perzent vun’n Bund kamen. De süht de U5 as groot Klimaschuul-Projekt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

