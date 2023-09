Stand: 22.09.2023 09:30 Uhr Hamborger Tafel bruukt nödig Eten un Drinken

Bi de Hamborger Tafel gaht de Levensmiddel ut. De Lagers sünd leer. Un dat, wat se noch in’e Achterhand harrn, dat is meist opbruukt. Dat sä de Böverste vun’e Tafel Julia Bauer. Deswegen röppt de Hölps-Organisatschoon nu ok dorto op, dat de Lüüd spennen doot. Un dat kann een doon morgen Middag af Klock twölf in fief grote Inkoopszentren in’e Stadt. Bruukt warrt vör allen Dingen Levensmiddel, de sik ne längere Tiet hollen doot, so as Nudeln, Ries, H-Melk un Konserven.

