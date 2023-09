Stand: 16.09.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Weniger Freeloop-Ecken in Hamborg?

Den Hund vun’e Lien laten un eenfach ’n beten wat lopen laten – dor schall dat in Hamborg weniger Platz för geven. De Ümweltbehöörd will, dat dat in Parks weniger vun de Ecken gifft, wo Hunnen free lopen dröövt. Dor geiht dat aver blots üm de Ecken mit de grönen Schiller. Betto is dat dor Besitters mit Hunnenföhrerschien verlöövt, dat se jümehr Deerten dor free lopen laat. Man de Stadt hett to wenig Lüüd, dat se dat nakieken doot. Deswegen will de Ümweltbehöörd ok bi mehr vun düsse Ecken mit de grönen Schiller in Parks, dat dor denn all Lüüd jümehr Hunnen an’e Lien nehmen mööt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.09.2023 | 09:30 Uhr

