Stand: 15.09.2023 09:30 Uhr Weniger Fracht in’n Haven dör Deal?

Dör den Plaan, en Deel vun den Hamborger Havenbedriever HHLA an de Rederee MSC to verköpen, dor warrt dat nu kribbelig dör in’n Hamborger Haven. Mi en anner Rederee, jümehrn Wedderpart Hapag-Lloyd is ja ok snackt worrn, de is bi de ganze Saak aver leer utgahn. Un nu överleggt de, dat för jüm op nakamen kunn, tokünftig Fracht ut Hamborg aftotrecken. Al nu schickt Hapag-Lloyd Scheep na den Jade-Weser-Port hen, wo de Rederee an bedeligt is.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 15.09.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch