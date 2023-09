Stand: 14.09.2023 09:30 Uhr Weg vun't Auto, rin in Bus un Bahn

Dat Auto stahn laten un lever mit Bus oder Bahn fohren. Dat warrt in Hamborg jümmer mehr maakt. Dat hett Verkehrssenater Anjes Tjarks nochmal to NDR 90,3 seggt. Dat sall 1,5 Millionen weniger Autofohrten geven, as in de Tiet neem dat noch keen Düütschlandticket geven hett.

